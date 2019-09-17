За восемь месяцев в Башкирии родилось 305 двоен

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-17T07:01:03+03:00

В Башкирии с начала года родилось 305 двоен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Башкирии с начала года родилось 305 двоен.

Необычной статистикой поделились специалисты фонда социального страхования. Издание «UfacityNews» со ссылкой на ведомство приводит соответствующие цифры.

Так, с начала года в республике появились на свет более 26 тысяч малышей. Примечательно, что в 305 случаях родились двойни. Еще в семи случаях рождались тройни. За 2018 год в республике появлялись на свет 607 двоен и 10 троен соответственно.

В ведомстве отметили, что в Башкирии чаще всего на свет появляются именно мальчики. За отчетный период количество родившихся девочек почти на тысячу меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU