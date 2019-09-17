За восемь месяцев в Башкирии родилось 305 двоен
В Башкирии с начала года родилось 305 двоен.
Необычной статистикой поделились специалисты фонда социального страхования. Издание «UfacityNews» со ссылкой на ведомство приводит соответствующие цифры.
Так, с начала года в республике появились на свет более 26 тысяч малышей. Примечательно, что в 305 случаях родились двойни. Еще в семи случаях рождались тройни. За 2018 год в республике появлялись на свет 607 двоен и 10 троен соответственно.
В ведомстве отметили, что в Башкирии чаще всего на свет появляются именно мальчики. За отчетный период количество родившихся девочек почти на тысячу меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU