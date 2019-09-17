«Уфа» вничью сыграла с московским «Динамо»

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-17T06:44:50+03:00

Слай так и не смог забить своей бывшей команде

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Футбольный клуб «Уфа» в гостях вничью сыграл с московским «Динамо».

Пикантности истории добавляло то, что за москвичей играл один из лучших нападающих «горожан», который ушел в столичную команду по обмену.

В этот раз на стороне уфимцев оказалась система видеопомощи арбитрам, которую постепенно начинают использовать в российском футболе. Главный судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Уфы», но после использования VAR судья решил отменить штрафной удар.

Лучшим игроком матча признали вратаря гостей Александра Беленова. Ему удалось отразить несколько опасных ударов, в том числе от бывшего «уфимца» Слая, который вышел с голкипером один на один.

ИСТОЧНИК KP.RU