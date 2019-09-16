В Башкирии сироте выдали квартиру, совершенно непригодную для проживания

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-16T18:27:20+03:00

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Жительница Аскинского района обратилась в прокуратуру с жалобой на несоблюдение ее жилищных прав. Как оказалось, молодая женщина в 2015 году, как сирота, получила от районной администрации полагающееся ей по закону жилье. Вот только в однокомнатной квартире было невозможно жить: не работала система вентиляции, отсутствовала горячая вода, а из-за неутепленного потолка зимой квартира промерзала насквозь.

- С целью защиты прав сироты прокурор района обратился в суд с иском, потребовав устранить нарушения. Суд согласился с доводами и удовлетворил их, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Только лишь после прокурорского вмешательства районная администрация зашевелилась и сделала ремонт – в квартире установили проточный водонагреватель, утеплили полы и потолок и оборудовали вентиляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU