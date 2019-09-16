В Уфе девочка разбила голову, катаясь на качелях

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-16T17:12:50+03:00

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В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка во время его нахождения на детской площадке.

Все случилось еще летом: 11-летняя девочка решила покататься на качелях, но не удержалась и упала с них, при этом больно ударившись об выступающее металлическое основание качелей, которое по всем правилам ГОСТа должно быть закопано в землю. В результате ребенок расшиб себе голову, и родители были вынуждены отвезти ее в больницу.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, анализируется вся документация управляющей компании, действиям сотрудников, ответственных за безопасность игровой площадки, будет дана правовая оценка. В отношении девочки проведена судебно-медицинская экспертиза, которая выявила причиненный легкий вред здоровью ребенка, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU