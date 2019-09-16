2019-09-16T16:08:01+03:00
Общество

В Уфе перекроют движение транспорта по проспекту Октября

Речь идет о местном проезде
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе ремонтируют местный проезд по проспекту Октября. Подрядная организация приступила к работе сегодня, 16 сентября. Дорожники займутся участком дороги от улицы Братьев Кадомцевых до Города Галле протяженностью 400 метров. Ремонт отрезка планируется завершить до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

В период подготовительных работ и фрезерования ограничат движение автотранспорта на половине проезжей части, а во время укладки нижнего и верхнего слоев асфальта поквартально будут вводить полное перекрытие проезжей части.

В администрации города попросили граждан отнестись с понимание к вводимым ограничениям и проявить терпение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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