В Уфе перекроют движение транспорта по проспекту Октября

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-16T16:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе ремонтируют местный проезд по проспекту Октября. Подрядная организация приступила к работе сегодня, 16 сентября. Дорожники займутся участком дороги от улицы Братьев Кадомцевых до Города Галле протяженностью 400 метров. Ремонт отрезка планируется завершить до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

В период подготовительных работ и фрезерования ограничат движение автотранспорта на половине проезжей части, а во время укладки нижнего и верхнего слоев асфальта поквартально будут вводить полное перекрытие проезжей части.

В администрации города попросили граждан отнестись с понимание к вводимым ограничениям и проявить терпение.

ИСТОЧНИК KP.RU