На территории Башкирии стартует спецоперация «Должник»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-16T14:50:52+03:00

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С сегодняшнего дня на территории Башкирии началась профилактическая операция «Должник». Об этом в соцсетях сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Глава региональной ГИБДД отметил, что главная цель мероприятий – напомнить нарушителям о необходимости вовремя оплачивать штрафы. Сотрудники дорожной полиции в период проведения операции будут массово останавливать и проверять водителей на наличие у них задолженностей.

Гильмутдинов напомнил, что в случае неуплаты в течение 60 дней виновному лицу назначается штраф уже в двойном размере или арест сроком на 15 суток, или обязательные работы до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU