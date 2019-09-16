2019-09-16T14:50:52+03:00
Общество

На территории Башкирии стартует спецоперация «Должник»

Об этом сообщил Динар Гильмутдинов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инспекторы будут массово проверять водителейИнспекторы будут массово проверять водителей
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С сегодняшнего дня на территории Башкирии началась профилактическая операция «Должник». Об этом в соцсетях сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Глава региональной ГИБДД отметил, что главная цель мероприятий – напомнить нарушителям о необходимости вовремя оплачивать штрафы. Сотрудники дорожной полиции в период проведения операции будут массово останавливать и проверять водителей на наличие у них задолженностей.

Гильмутдинов напомнил, что в случае неуплаты в течение 60 дней виновному лицу назначается штраф уже в двойном размере или арест сроком на 15 суток, или обязательные работы до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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