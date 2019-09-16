В Башкирии растет число медиков

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-16T14:31:24+03:00

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Сегодня, 16 сентября, на оперативном совещании в правительстве республики и.о. минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал об успехах в привлечении медиков в здравоохранительную систему региона. Так, в этом году удалось привлечь к работе 457 врачей, 200 из которых специалисты по оказанию первичной медпомощи.

По словам Забелина, только за август число участковых терапевтов и педиатров увеличилось на 105 человек. Наилучшая динамика наблюдается в Красноусольской, Туймазинской, Мелеузовской ЦРБ, а также в уфимских клинических больницах №13, 17 и 18. Отрицательная динамика, связанная с уходом врачей на пенсию и поступлением в ординатуру, наблюдается в Белебеевской, Миякинской ЦРБ и стерлитамакских больницах №1 и 4.

В качестве господдержки 170 врачам и 58 работникам со средним медобразованием предоставили жилье. Земельные участки под строительство получили шесть врачей и семь фельдшеров. Компенсацию расходов на оплату ЖКХ выделили десяти тысячам специалистов.

В рамках федерального проекта «Земский доктор» 99 врачей получат от 1 млн рублей и 10 фельдшеров – по 500 тысяч. От республиканского уровня программы 500 тысяч рублей получат еще 72 специалиста.

В заключение руководитель минздрава отметил, что в сентябре-октябре ожидается дальнейшее прибытие специалистов в отрасль здравоохранения.

– Нам удалось остановить негативную динамику и добиться положительного баланса – более 400 человек, – прокомментировал доклад Радий Хабиров. – Если серьезно и долго этим заниматься, окружить вниманием врачей, то всё получится. Теперь главная задача – удержать то, что есть.

ИСТОЧНИК KP.RU