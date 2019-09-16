2019-09-16T13:54:23+03:00
Общество

Отопление в Башкирии начнут включать уже с 19 сентября

Тепло в квартиры и дома придет совсем скоро
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Долгожданное тепло дадут в ближайшие дниДолгожданное тепло дадут в ближайшие дниФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Башкирии отопительный сезон стартует 19 сентября. Об этом стало известно после того как мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее постановление. Когда тепло придет в других городах и населенных пунктах, пока неизвестно. В ближайшие время местные власти должны проинформировать граждан.

Тем временем на оперативном совещании в правительстве республики с докладом о предстоящем отопительном сезоне выступил и.о. министра ЖКХ Борис Беляев. Он рассказал, что на подготовку к осенне-зимнему сезону в Башкирии выделено 7,9 млрд рублей. Большая часть этих денег пошла на капремонт многоквартирных домов.

Предприятия ЖКХ в рамкам инвестиционных программ модернизировали 47 котельных, 33 водозаборов и насосных станций. Все муниципалитеты, по данным министерства жилищного хозяйства, готовы к отопительному сезону.

Напомним, согласно законодательству, для включения отопления осенью необходимо одно условие: температура воздуха в течение пяти дней должна быть ниже восьми градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимский следователь, который вел резонансное дело о групповом изнасиловании дознавательницы, уволился
Убитая на глазах сына 35-летняя жительница Башкирии рассталась со своим мужем хорошими друзьями
Строительство двух свинокомплексов в Башкирии обойдется в 3 млрд рублей
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре
В Уфе спустя 15 лет нашли убийцу молодой девушки
Таксист избил и ограбил уфимку за отказ в сексе
В Уфе пьяный 18-летний парень въехал на легковушке в трактор
Радий Хабиров оценил реализацию проекта «Башкирские дворики»
Сбежавшего из колонии заключенного нашли в Уфе
«Мешала учить уроки»: стала известна личность девушки из Башкирии, утопившей сестренку
В подвале жилого дома в Башкирии обнаружили женский труп 20-летней давности
В уфимском планетарии сообщили, когда наступит осеннее равноденствие
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия, бросив машину
В Башкирии пропал без вести 83-летний Шайхинур Арсланов
Жители Башкирии спасли корову, упавшую в колодец
Купила два кусочка хлеба и суп: брошенная всеми бабушка из Уфы выживает с сыном-инвалидом
Таксистов в Башкирии научат обслуживать незрячих пассажиров и инвалидов на колясках
В Уфе с молотка пустят арестованные машины
Экс-игрок «Салавата Юлаева» задержан по уголовной статье
Стало известно, кто подозревается в убийстве матери и бабушки 8-месячного ребенка в Башкирии
В Башкирии двух студенток избили и ограбили иностранцы
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии во второй половине сентября
В Башкирии привлекли 75 млн рублей, чтобы 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками
«Совести у вас нет»: жители города в Башкирии не могут добраться до могил родственников из-за мусора