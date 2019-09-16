Отопление в Башкирии начнут включать уже с 19 сентября

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-16T13:54:23+03:00

Тепло в квартиры и дома придет совсем скоро

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В Башкирии отопительный сезон стартует 19 сентября. Об этом стало известно после того как мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее постановление. Когда тепло придет в других городах и населенных пунктах, пока неизвестно. В ближайшие время местные власти должны проинформировать граждан.

Тем временем на оперативном совещании в правительстве республики с докладом о предстоящем отопительном сезоне выступил и.о. министра ЖКХ Борис Беляев. Он рассказал, что на подготовку к осенне-зимнему сезону в Башкирии выделено 7,9 млрд рублей. Большая часть этих денег пошла на капремонт многоквартирных домов.

Предприятия ЖКХ в рамкам инвестиционных программ модернизировали 47 котельных, 33 водозаборов и насосных станций. Все муниципалитеты, по данным министерства жилищного хозяйства, готовы к отопительному сезону.

Напомним, согласно законодательству, для включения отопления осенью необходимо одно условие: температура воздуха в течение пяти дней должна быть ниже восьми градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU