Уфимский следователь, который вел резонансное дело о групповом изнасиловании дознавательницы, уволился

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-16T13:19:05+03:00

Судебные заседания по громкому делу начались еще в конце июля Фото: Яна БАЗЕКИНА

В Следкоме эту информацию пока не прокомментировали

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Следователь из Уфы, который довел до суда резонансное уголовное дело о групповом изнасиловании дознавательницы, ушел с работы. Региональный Следком данную информацию пока не прокомментировал. Об этом сообщили коллеги из «Вести-Башкортостан».

Материалы дела, подготовленные уволившимся следователем, уже второй месяц рассматриваются на заседаниях в Кировском районном суде. На последних слушаниях адвокаты обвиняемых допрашивали потерпевшую. Недавно дознавательница заявила, что намерена взыскать с обидчиков уже 300 млн рублей вместо 100, запрошенных ранее.

Напомним, трех высокопоставленных экс-полицейских – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – обвинила в групповом изнасиловании 23-летняя дознавательница. Согласно ее показаниям, преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела по вопросам миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU