2019-09-16T13:19:05+03:00
Общество

Уфимский следователь, который вел резонансное дело о групповом изнасиловании дознавательницы, уволился

В Следкоме эту информацию пока не прокомментировали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судебные заседания по громкому делу начались еще в конце июляСудебные заседания по громкому делу начались еще в конце июляФото: Яна БАЗЕКИНА
Изменить размер текста:

Следователь из Уфы, который довел до суда резонансное уголовное дело о групповом изнасиловании дознавательницы, ушел с работы. Региональный Следком данную информацию пока не прокомментировал. Об этом сообщили коллеги из «Вести-Башкортостан».

Материалы дела, подготовленные уволившимся следователем, уже второй месяц рассматриваются на заседаниях в Кировском районном суде. На последних слушаниях адвокаты обвиняемых допрашивали потерпевшую. Недавно дознавательница заявила, что намерена взыскать с обидчиков уже 300 млн рублей вместо 100, запрошенных ранее.

Напомним, трех высокопоставленных экс-полицейских – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – обвинила в групповом изнасиловании 23-летняя дознавательница. Согласно ее показаниям, преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела по вопросам миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отопление в Башкирии начнут включать уже с 19 сентября
Убитая на глазах сына 35-летняя жительница Башкирии рассталась со своим мужем хорошими друзьями
Строительство двух свинокомплексов в Башкирии обойдется в 3 млрд рублей
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре
В Уфе спустя 15 лет нашли убийцу молодой девушки
Таксист избил и ограбил уфимку за отказ в сексе
В Уфе пьяный 18-летний парень въехал на легковушке в трактор
Радий Хабиров оценил реализацию проекта «Башкирские дворики»
Сбежавшего из колонии заключенного нашли в Уфе
«Мешала учить уроки»: стала известна личность девушки из Башкирии, утопившей сестренку
В подвале жилого дома в Башкирии обнаружили женский труп 20-летней давности
В уфимском планетарии сообщили, когда наступит осеннее равноденствие
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия, бросив машину
В Башкирии пропал без вести 83-летний Шайхинур Арсланов
Жители Башкирии спасли корову, упавшую в колодец
Купила два кусочка хлеба и суп: брошенная всеми бабушка из Уфы выживает с сыном-инвалидом
Таксистов в Башкирии научат обслуживать незрячих пассажиров и инвалидов на колясках
В Уфе с молотка пустят арестованные машины
Экс-игрок «Салавата Юлаева» задержан по уголовной статье
Стало известно, кто подозревается в убийстве матери и бабушки 8-месячного ребенка в Башкирии
В Башкирии двух студенток избили и ограбили иностранцы
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии во второй половине сентября
В Башкирии привлекли 75 млн рублей, чтобы 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками
«Совести у вас нет»: жители города в Башкирии не могут добраться до могил родственников из-за мусора