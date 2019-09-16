2019-09-16T15:43:15+03:00
Общество

Уфимка лишилась крупной суммы после разговора с незнакомцем

Мужчина перевел деньги с карты женщины
Рустем АХУНОВ
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У уфимки обманом украли 68 тысяч рублейУ уфимки обманом украли 68 тысяч рублей
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Неизвестный похитил 68 тысяч рублей с карты 31-летней уфимки.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что в неприятную историю молодая женщина попала во время прогулки у озера Кашкадан, что в столичном микрорайоне Сипайлово.

Неизвестный подошел к женщине и обманным путем выпросил у нее телефон - якобы он хотел послушать музыку. Воспользовавшись моментом, он перевел себе на счет 68 тысяч рублей через мобильное приложение. Не смутило негодяя то, что его жертвой оказалась инвалид 3 группы. Сейчас полицейские разыскивают жулика, который путем мошенничества похитил крупную сумму денег у беззащитного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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