Купила два кусочка хлеба и суп: брошенная всеми бабушка из Уфы выживает с сыном-инвалидом

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-16T07:01:45+03:00

Бабушке и ее сыну-инвалиду не хватает даже на нормальную еду

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Жителей Башкирии просят прийти на помощь пожилой женщине, которая вынуждена ютиться на съемной квартире и буквально в одиночку выхаживать сына-инвалида. На бедственное положение пожилой женщины обратила внимание жительница Уфы. Она встретила пенсионерку в одной из городских столовых, где та покупала куриный суп и два кусочка хлеба для себя и сына.

- Продавцы ее спросили "это все или вы хотите взять что-то еще?", а она ответила, что на большее не хватит денег, - рассказала женщина.

Обед ей помогли оплатить, после чего растроганная бабушка поделилась своей историей. По словам уфимки, зовут женщину Розалия, у нее есть старший сын в Дюртюлях. Он сильно пьет и уже не способен работать. Мужчина занял их старый домишко и не пускает туда пожилую женщину. Она вынуждена снимать жилье. Кое-как помогает средний сын, но с арендной платой денег все равно не хватает.

- Бабушка сама еле-еле на ногах стоит. Видно, как ей тяжело одевать, раздевать, кормить младшего сына-инвалида, - написала неравнодушная женщина.

Жителей Башкирии просят не проходить мимо чужой беды, помочь семье продуктами или одеждой. Номера для связи +7 (917) 389-36-60 и +7 (917) 736-08-06.

К слову, жителям республики не привыкать помогать бедствующим пожилым людям, пример тому - история 84-летней бабы Тони из Максимовки, которая ела одуванчики от голода. Добровольцы привезли ей десятки пакетов с едой, привели в порядок дом и помогли с лечением.

ИСТОЧНИК KP.RU