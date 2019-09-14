Экс-дознавательница из Уфы показала место, где ее якобы изнасиловали

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-14T09:20:51+03:00

Это туалетная комната площадью чуть больше двух "квадратов"

Изменить размер текста: A A

Появилось видео с места, где якобы была изнасиловала 23-летняя экс-дознавательница из Уфы. На кадрах, полученных журналистами программы "Вести-Башкортостан", - туалетная комната площадью чуть больше двух "квадратов", где есть лишь окно и унитаз. Именно здесь, по версии следствия, над девушкой надругались трое ее начальников: Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев.

Помещение довольно тесное, поэтому у адвокатов обвиняемых возникло много вопросов относительно деталей преступления. Девушке даже пришлось рисовать маркером на доске, как именно располагались в комнате фигуранты дела.

Напомним, одно из самых скандальных преступлений в башкирской полиции случилось почти год назад. Предположительно, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали свою молодую коллегу. Слушания по делу проходят в Кировском районном суде Уфы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/732030" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео с предполагаемого места изнасилования экс-дознавательницы в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU