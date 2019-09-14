Экс-дознавательница из Уфы показала место, где ее якобы изнасиловали
Появилось видео с места, где якобы была изнасиловала 23-летняя экс-дознавательница из Уфы. На кадрах, полученных журналистами программы "Вести-Башкортостан", - туалетная комната площадью чуть больше двух "квадратов", где есть лишь окно и унитаз. Именно здесь, по версии следствия, над девушкой надругались трое ее начальников: Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев.
Помещение довольно тесное, поэтому у адвокатов обвиняемых возникло много вопросов относительно деталей преступления. Девушке даже пришлось рисовать маркером на доске, как именно располагались в комнате фигуранты дела.
Напомним, одно из самых скандальных преступлений в башкирской полиции случилось почти год назад. Предположительно, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали свою молодую коллегу. Слушания по делу проходят в Кировском районном суде Уфы.
Опубликовано видео с предполагаемого места изнасилования экс-дознавательницы в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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