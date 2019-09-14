В Башкирии прекратили поиски 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-14T08:23:56+03:00

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Близкие 14-летнего подростка из Башкирии теперь могут вздохнуть спокойно. Мальчика, пропавшего четыре дня назад, удалось найти живым. Об этом сообщили сегодня, 14 сентября, волонтеры отряда "Поиск детей". Кто и где отыскал школьника, пока не известно.

Подросток, напомним, пропал 10 сентября в Иглино, за две недели до своего дня рождения. Родные сразу написали заявление в полицию и обратились за помощью к поисковикам-волонтерам. Те прочесали окрестности села и расклеили в районе листовки с описанием мальчика. К счастью, их старания не прошли даром.

ИСТОЧНИК KP.RU