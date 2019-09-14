2019-09-14T12:34:59+03:00
Общество

Стало известно, когда утвердят кандидатов на пост муфтия Башкирии

Пока его занимает имам Айнур хазрат Биргалин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Претендентов на пост муфтия Башкирии должны утвердить 17 сентября. Об этом сообщает "Ъ-Уфа" со ссылкой на главу Совета по государственно-конфессиональным отношениям Вячеслава Пяткова. По информации издания, через месяц, 16 октября, состоится итоговый съезд, где будет избран председатель ДУМ Башкирии.

Напомним, 28 апреля Нурмухамет хазрат Нигматуллин, руководивший муфтиятом с 1992 года, ушел в отставку. Спустя два месяца экс-председатель ДУМ РБ скончался в возрасте 72 лет. С момента его ухода обязанности председателя ДУМ исполнял его заместитель - 29-летний имам Айнур хазрат Биргалин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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