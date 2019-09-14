В Уфе закрываются киоски с шаурмой

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-14T15:09:40+03:00

Именно в этой торговой точек 15 человек отравились шаурмой Фото: Анастасия ПИГУЛИНА

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Предприниматели начали закрывать киоски с шаурмой в Уфе после случая массового отравления в Сипайлово. Напомним, 15 человек попали в больницу после сытного обеда в одной из таких точек, среди них пятеро детей и беременная женщина. После этого в городе начались массовые проверки киосков, и некоторые владельцы поспешили прекратить торговлю прежде, чем к ним нагрянут специалисты Роспотребнадзора. Последние, к слову, уже проверили киоски той самой "Шаурмы Халяль", где отравились люди.

- В рамках эпидемиологического расследования были выявлены такие нарушения как отсутствие канализации, водопровода и условия личной гигиены, а также другие нарушения, - цитирует специалистов Роспотреба ГТРК "Башкортостан".

Проверять торговые точки намерены также активисты партийного проекта "Народный контроль".

Тем временем все пострадавшие от некачественной шаурмы потихоньку идут на поправку. Их состояние стабильно, средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU