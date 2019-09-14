В Уфе на время спортивного мероприятия перекрыли Лесопарковый проезд
Уфимцев просят отнестись к неудобствам с пониманием
В четыре часа дня проезд уже должны открытьФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 14 сентября, в Уфе проходит спортивное мероприятие "1000 шагов". На время акции полностью перекрыта проезжая часть Лесопаркового проезда. В администрации города уточнили, что движение будет ограничено с 8 утра до 16.00 на участке от проспекта Октября до улицы Зорге. Так власти намерены обеспечить безопасность как участникам спортивного мероприятия, так и автомобилистам.
Водителей и пешеходов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее спланировать свои маршруты, чтобы не попасть в затруднительное положение.
ИСТОЧНИК KP.RU