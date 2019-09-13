Какой будет погода в Башкирии на выходных

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-13T19:26:03+03:00

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На выходных в Башкирию придет прохладная погода.

По данным Башгидромета, в регион на смену бабьему лету постепенно приходит пасмурная погода. Так, уже на этих выходных на западе республики начнутся дожди. Однако температура воздуха существенно не изменится. Днем будет теплеть до 24 градусов, а ночью похолодает до 7.

Похолодает в начале следующей недели. Столбик термометра днем опустится до 18 градусов. Днем столбик термометра уже не будет повышаться выше 20 градусов.

В Уфе с воскресенья ожидаются дожди. Осадки будут продолжаться всю предстоящую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU