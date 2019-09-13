2019-09-13T17:14:09+03:00
Общество

«Что за деревня?»: жители Уфы сушат вещи на волейбольной площадке

Пользователей соцсетей возмутила бытовая предприимчивость горожан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В одном из дворов по улице Набережной реки Уфы недавно установили сетку для игры в волейбол. Через неделю местные жители переоборудовали спортивную площадку в сушилку и повесили на веревку постельное белье и вещи.

Фотографии с места опубликовал уфимец в одном из городских сообществах в социальной сети. «Что за деревня?» – вопрошает в посте автор снимков. Пользователи в комментариях также покуражились над действиями жильцов.

– Человек может уехать из деревни, а деревня из человека никогда, – написал один из комментаторов.

Кое-кто из горожан сказал, что собирается увидеть своими глазами плоды бытовой предприимчивости, «пока вещи не сняли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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