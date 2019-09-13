«Что за деревня?»: жители Уфы сушат вещи на волейбольной площадке
В одном из дворов по улице Набережной реки Уфы недавно установили сетку для игры в волейбол. Через неделю местные жители переоборудовали спортивную площадку в сушилку и повесили на веревку постельное белье и вещи.
Фотографии с места опубликовал уфимец в одном из городских сообществах в социальной сети. «Что за деревня?» – вопрошает в посте автор снимков. Пользователи в комментариях также покуражились над действиями жильцов.
– Человек может уехать из деревни, а деревня из человека никогда, – написал один из комментаторов.
Кое-кто из горожан сказал, что собирается увидеть своими глазами плоды бытовой предприимчивости, «пока вещи не сняли».
ИСТОЧНИК KP.RU