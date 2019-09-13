2019-09-13T15:28:40+03:00
Общество

Начальника управления прокуратуры Башкирии подозревают в прослушке чужой жены

Преступление выявили сотрудники ФСБ и СК Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудник прокуратуры обеспечил прослушку жены знакомогоСотрудник прокуратуры обеспечил прослушку жены знакомого
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В Следкоме Башкирии рассказали о возбуждении уголовного дело в отношении высокопоставленного сотрудника прокуратуры за прослушивание телефона жены знакомого.

По версии следствия, в марте 2017 года к 55-летнему начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры республики обратился знакомый, который попросил его обеспечить прослушивание телефонных переговоров бывшей супруги. Подозреваемый согласился помочь и делегировал задание замначальника одного из подразделений МВД.

Полицейский, опасаясь последствий от своего отказа, обеспечил прослушку и передал ее результаты своему «заказчику» – тот, в свою очередь поделился информацией со знакомым.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и СК по Башкирии. Подозреваемому инкриминируют две уголовной статьи: незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну и превышение должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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