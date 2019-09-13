2019-09-13T14:30:03+03:00
Происшествия

В Башкирии игра для семилетнего мальчика закончилась жуткой смертью

Младшекласснику сдавило шею
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчика доставили в больницу, но было уже поздноМальчика доставили в больницу, но было уже поздно
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Накануне вечером в центральную больницу Иглинского района доставили семилетнего мальчика без признаков жизни. На его теле медики обнаружили замкнутую борозду – что-то очень сильно стянуло шею ребенка. Врачи не смогли реанимировать второклассника – он скончался. В тот же вечер из больницы поступил звонок в отдел местной полиции.

Оперативники приехали в дом, где проживал мальчик, и выяснили что произошло. Как сообщает собственный источник "КП-Уфа" в правоохранительных органах, младшеклассник погиб из-за несчастного случая. Он играл с некой атласной лентой, которую привязал к перилам и своей шее. В какой-то момент из-за своей неосторожности ребенок упал на колени – лента стянула его шею, и он удушился. Находились ли в этот момент дома родители, неизвестно. Тело погибшего передано на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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