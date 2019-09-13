2019-09-13T13:59:48+03:00
Общество

В Уфе неизвестный обокрал шаурмичную

Злоумышленник вынес из киоска технику и 50 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кража произошла ночьюКража произошла ночьюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице Башкирии злоумышленник совершил налет на шаурмичную. Преступление случилось в ночь с 10 на 11 сентября. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, неизвестный взломал замок киоска и украл два системных блока, два монитора, мультиклавиатуру и микрофон. О краже стало известно только утром. Хозяин торговой точки также заявил полицейским, что недосчитался после случившегося пятидесяти рублей.

Криминалисты осмотрели место преступления и изъяли следы рук, обуви и замок. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, 11 сентября в бистро «Шаурма Халяль» в Сипайлово отравились сразу 15 человек, среди которых пятеро детей и беременная женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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