Семье с 10 детьми, оставшейся из-за пожара без крова, подарили новый дом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-13T13:54:07+03:00

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В начале января текущего года семья Потякиных, в которой воспитываются 10 малолетних детей, осталась без крова из-за страшного пожара. Их дом в поселке Бурибай Хайбуллинского района горел около восьми часов. После инцидента местное предприятие и жители собирали вещи и средства на жизнь для Потякиных. Семья была вынуждена тесниться в муниципальной служебной двухкомнатной квартире.

Тем временем о случившемся узнали в следственном комитете России. Правоохранительное ведомство начало активно работать над решением проблемы семьи Потякиных. Руководитель СК по Башкирии направил письма в адрес администрации главы республики и полномочные органы, с которыми впоследствии были проведены встречи.

К спасению семьи также подключился «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» – предприятие оказало поддержку местному благотворительному фонду. В конечном итоге был приобретен жилой дом, который отдали в собственность многодетной семьи. Новоселье состоялось в прошлом месяце.

К слову, всего у Потякиных 16 детей. Супружеская пара воспитала четверых своих ребят, а потом взяла под опеку еще 12 приемных.

ИСТОЧНИК KP.RU