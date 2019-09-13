2019-09-13T12:44:54+03:00
Общество

В Башкирии не хватает полигонов для мусора

Об этом заявил замминистра природопользования и экологии республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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8 из 35 полигонов переполнены8 из 35 полигонов переполненыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Башкирии наблюдается нехватка полигонов для мусора. Об этом на прошедшем круглом столе, посвященном ходу реализации мусорной реформы, заявил заместитель министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

– Проинвентаризировано всё, что есть на территории. Есть 35 полигонов, восемь из них переполнены, – цитирует Фазылова «Башинформ».

Представитель минэкологии добавил, что часть из 14 сортировочных комплексов не могут запуститься в этом году из-за нерентабельности. Республике, по его словам, требуется строительство новых мусороперерабатывающих заводов.

Фазылов также поднял тему мусорных контейнеров, посетовав, что невозможно в один момент оборудовать всю республику 25-30 тысячами единиц. На их закупку из бюджета региона потрачено уже 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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