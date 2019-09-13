2019-09-13T12:10:16+03:00
Общество

В Уфе на два года закроют проезд по одной из улиц

Это связано с реконструкцией Бельского моста
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе более чем на два года закроют проезд по улице Малой Заречной на участике от Демской до Школьной. Данный отрезок проходит под мостом через реку Белую, который сейчас находится на реконструкции.

В пресс-службе администрации города сообщили, что указанный участок будет перекрыт для движения транспорта с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Реконструкция моста началась в июле этого года. По проекту на семи опорах разместится вставка нового моста с тремя полосами для автотранспорта. Одновременно с этим дорожники займутся расширением проспекта Салавата Юлаева, реконструкцией старого моста и развязки на улице Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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