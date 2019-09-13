2019-09-13T10:49:55+03:00
Общество

В Башкирии глава сельсовета обнаружил в своем кабинете похожее на ртуть вещество

Помимо полицейских, на месте работали сотрудники центра гигиены и эпидемиологии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава сельсовета обнаружил на столе подозрительное вещество, когда пришел утром на работуГлава сельсовета обнаружил на столе подозрительное вещество, когда пришел утром на работу
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В Мишкинском районе Башкирии глава Камеевского сельсовета обнаружил на своем рабочем столе капли, похожие на ртуть. Инцидент произошел ранним утром 10 сентября. Герман Байдимиров обратился в полицию. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», на месте происшествия работали правоохранители и сотрудники центра гигиены и эпидемиологии. Вещество было изъято, криминалисты также сняли след обуви и руки.

Кто именно причастен к инциденту, пока неизвестно. Дело расследует МВД. Сам глава сельского поселения заявил корреспонденту «Комсомолки», что не хочет давать резких комментариев по поводу случившегося. По одной из версий, происшествие связано с выборами депутатов местного самоуправления, которые прошли 8 сентября. Байдимиров победил, выступив кандидатом от «Единой России». За него проголосовало 35 процентов избирателей. Радислав Мусагитдинов, его ближайший конкурент, набрал 18.

По словам главы сельсовета, раньше он оставлял дверь своего кабинета открытой – теперь же запирает наглухо. Он также заказал видеокамеру, которую после доставки намерен сразу же установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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