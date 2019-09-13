В Башкирии три девочки отравились семенами опасного растения

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-13T09:45:39+03:00

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В башкирском городе Салавате на прошлой неделе три девочки 9 и 10 лет отравились семенами ядовитого растения. 8 сентября подружки гуляли по городу. Проходя мимо одного из домов по улице Островского, они заметили необычное растение с цветами и шишкой, покрытой шипами.

Мама одной из пострадавших рассказала, что девочки сорвали странный плод, который они приняли за огурец, и вскрыли его. Внутри оказались семена черного цвета. Любопытные школьницы решили их попробовать. Вкус детям не понравился, и они тут же выбросили «огурец». Однако даже малой дозы ядовитого вещества хватило для отравления. Вечером двух девочек доставили в детскую больницу. Выяснилось, что они попробовали семена ядовитого растения «дурман обыкновенный».

– У детей наблюдалась головная боль и галлюцинации. Обе госпитализированы. Одна из них находится в реанимации под динамическим наблюдением, другая - в отделении. Сейчас состояние детей стабильное, – рассказал изданию «Выбор» заместитель главврача городской больницы.

Третью девочку, по словам родителей, госпитализировать не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU