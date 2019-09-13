Трагедией закончились поиски пропавшего в Уфе Марселя Сафина

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-13T09:18:21+03:00

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В Уфе почти неделю разыскивали без вести пропавшего Марселя Сафина. Он ушел из дома 6 сентября, и после этого его никто не видел. Родственники 42-летнего мужчины не могли найти себе места и обратились за помощью в полицию и поисковые отряды. Волонтеры подключились к поискам через три дня после исчезновения Марселя. В ориентировках отмечалось, что уфимец нуждался в медицинской помощи.

Сегодня, 13 сентября, активисты «Лиза Алерт» сообщили печальную новость – мужчину нашли мертвым. Где было найдено тело погибшего, и при каких обстоятельствах он скончался, в поисковом отряде не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU