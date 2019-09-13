2019-09-13T09:01:08+03:00
Общество

Поиски пропавшей в Башкирии 20-летней Ляйсан Зайнуллиной прекращены: неизвестные доставили ее в полицию

Об этом сообщают родные девушки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Почти трое суток в Сибае разыскивали 20-летнюю Ляйсан Зайнуллину. 10 сентября девушка после учебы отправилась в больницу с жалобами на сердце, а там отпросилась в туалет и бесследно пропала. Родные и близкие тут же забили тревогу и обратились за помощью в полицию и ко всем неравнодушным сибайцам.

По словам родных Ляйсан, в тот же вечер к ее поискам подключились участковые, но тогда результатов это не принесло. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что девушку нашли. По словам родственницы, ее увидели на улице совершенно незнакомые и неравнодушные люди и привели в полицейский участок.

- С ней все хорошо, она жива и здорова. Из полиции ее забрала бабушка, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» родственница Ляйсан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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