Поиски пропавшей в Башкирии 20-летней Ляйсан Зайнуллиной прекращены: неизвестные доставили ее в полицию
Почти трое суток в Сибае разыскивали 20-летнюю Ляйсан Зайнуллину. 10 сентября девушка после учебы отправилась в больницу с жалобами на сердце, а там отпросилась в туалет и бесследно пропала. Родные и близкие тут же забили тревогу и обратились за помощью в полицию и ко всем неравнодушным сибайцам.
По словам родных Ляйсан, в тот же вечер к ее поискам подключились участковые, но тогда результатов это не принесло. Сегодня, 13 сентября, стало известно, что девушку нашли. По словам родственницы, ее увидели на улице совершенно незнакомые и неравнодушные люди и привели в полицейский участок.
- С ней все хорошо, она жива и здорова. Из полиции ее забрала бабушка, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» родственница Ляйсан.
ИСТОЧНИК KP.RU