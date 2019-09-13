В Башкирии от удара током погиб электромонтер
Он выполнял монтажные работы на линиях
фото: гострудинспекция Башкирии
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Электромонтер одного из предприятий в Кармаскалинском районе погиб от удара током. Расследование несчастного случая инициировала гострудинспекция Башкирии.
В пресс-службе ведомства сообщили, что трагедия произошла в среду, 11 сентября. Мужчина выполнял монтажные работы на линиях электропередач, расположенных между деревнями Савалеево и Ибрагимово. От поражения током работник скончался на месте.
В ходе расследования будут установлены виновники случившегося.
Напомним, на днях во время резки трубы болгаркой погиб житель Башкирии. Часть инструмента отлетела в шею несчастному.
ИСТОЧНИК KP.RU