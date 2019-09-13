Житель Башкирии угнал автомобиль и насмерть разбился на нем
Накануне утром в дежурную часть полиции Стерлибашевского района обратился житель деревни Бузат. Он заявил, что его «двенадцатую», припаркованную у частного дома, угнал неизвестный. Сотрудники дорожной полиции в скором обнаружили перевёрнутую в кювете легковушку на 10 км трассы Тятер Араслан-Учуган-Асаново. Угонщик автомобиля погиб на месте.
В пресс-службе региональной госавтоинспекции рассказали, что машиной незаконно завладел 41-летний местный житель. Известно, что ранее он был судим и водительских прав не имел. Правоохранители начали разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 16 ДТП, в которых один человек погиб и 18 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU