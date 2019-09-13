2019-09-13T08:17:45+03:00
Происшествия

Житель Башкирии угнал автомобиль и насмерть разбился на нем

Полицейские обнаружили легковушку в кювете
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Накануне утром в дежурную часть полиции Стерлибашевского района обратился житель деревни Бузат. Он заявил, что его «двенадцатую», припаркованную у частного дома, угнал неизвестный. Сотрудники дорожной полиции в скором обнаружили перевёрнутую в кювете легковушку на 10 км трассы Тятер Араслан-Учуган-Асаново. Угонщик автомобиля погиб на месте.

В пресс-службе региональной госавтоинспекции рассказали, что машиной незаконно завладел 41-летний местный житель. Известно, что ранее он был судим и водительских прав не имел. Правоохранители начали разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 16 ДТП, в которых один человек погиб и 18 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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