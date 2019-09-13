2019-09-13T07:55:16+03:00
Общество

Уфимская прокуратура проведет проверку по факту отравления 15 человек шаурмой

Среди пострадавших значатся пятеро детей и беременная женщина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кафе закрыто и опечатаноКафе закрыто и опечатаноФото: Анастасия ПИГУЛИНА
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Прокуратура Октябрьского района Уфы организовала проверку по факту пищевого отравления 15 человек шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки сотрудники дадут оценку действиям работников кафе – в частности, соблюдение ими санитарных норм. Эпидемиологическое расследование Росподтребнадзора также находится на контроле прокуратуры.

Напомним, 11 сентября 15 уфимцев, среди которых пятеро детей и беременная женщина, перекусили в кафе «Шаурма Халяль» в Сипайлово. Вечером всех доставили в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Как позже выяснилось, хозяин остановочного павильона и его сотрудники не имели документов на точку общепита. На следующий же день Следком республики возбудил уголовное дело. Один из пострадавших заявил о намерении подать в суд. Бистро закрыто и опечатано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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