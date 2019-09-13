В Башкирии значительно подорожали некоторые продукты

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-13T07:31:25+03:00

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В Башкирии подорожал целый ряд продуктов. Об этом сообщили аналитики Башстата, которые анализировали изменение цен за прошедшую неделю. Больше всего цена выросла на огурцы – теперь их средняя цена составляет 56,5 рублей. Оно и понятно, продукт сезонный, но вот почему резко подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса (примерно на 2,7%) – неясно, но за килограмм колбаски в среднем придется теперь выложить 403,5 рублей. На третьем месте по подорожанию оказались шоколадные конфеты – теперь килограмм лакомства обойдется в 284,9 рублей.

Незначительный рост цен отмечен также на гречку, сметану и мясные консервы. А вот сезонные морковь, картофель, яблоки и помидоры подешевели, так что стоит отправиться на рынок и запастись к зиме овощами.

ИСТОЧНИК KP.RU