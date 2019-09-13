2019-09-13T07:18:32+03:00
Общество

В Уфе пропала 78-летняя Алевтина Алынбекова

Женщина нуждается в медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Уфе полиция и волонтеры разыскивают 78-летнюю Алевтину Алынбекову, которая вчера днем, 12 сентября, вышла из дома и не вернулась. Перепуганные родственники сообщили, что женщина нуждается в постоянной медицинской помощи и присмотре и в любой момент может почувствовать себя плохо.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза карие.

Была одета: синяя вязаная кофта, зеленая кофта с горлом, синяя шелковая юбка с белой полоской, бежевые колготки, черные лаковые туфли, бордовый платок с люрексом.

Если вам что-то известно о местонахождении пенсионерки, пожалуйста, сообщите в полицию или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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