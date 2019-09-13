В Башкирии разыскивают 14-летнего подростка, пропавшего три дня назад

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-13T06:48:06+03:00

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В Башкирии близкие 14-летнего Тимура Зайнуллина места себе не могут найти от переживаний. Шутка ли, последний раз мальчика видели 3 дня назад, 10 сентября, в селе Иглино. А потом он просто пропал - за две недели до своего дня рождения. Родные сразу же написали заявление в полицию и обратились за помощью к поисковикам-волонтерам.

Приметы: рост 152 см, телосложение среднее, волосы короткие темно-русые.

Особые приметы: на ноге шрам от диатеза.

Был одет: синяя болоньевая куртка, синие школьные брюки, серые кроссовки с синими полосками.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8-927-969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU