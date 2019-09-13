В Башкирии увеличится число бюджетных мест в колледжах

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-13T06:28:18+03:00

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Вчера, 12 сентября, глава Башкирии провел очередной «Обрчас» в выездном формате. На этот раз он был посвящен проблемам и вопросам среднего профессионального образования. Во время доклада и.о. министра образования Айбулат Хажин озвучил, что с каждым годом количество выпускников растет, а вот количество бюджетных мест в колледжах, училищах и ссузах остается прежним. Например, в этом году школу окончили 42371 девятиклассников, а вот в колледжи на бюджетные места смогли поступить только 8611 человек. Нетрудно посчитать, что уже к 2025 году количество бюджетных мест станет жестким дефицитом.

- С учётом демографической ситуации необходимо увеличение контрольных цифр приёма на 3 000 бюджетных мест, в том числе 400 – по медицинскому профилю. Это потребует дополнительного финансирования в размере 191 млн рублей, - уточнил Хажин.

Радий Хабиров в свою очередь предложил закреплять будущих выпускников медколледжей непосредственно за больницами и клиниками, а к вопросу бюджетных мест и их распределению по специальностям обсудить через месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU