«Разведчик» из Башкирии, избивший бездомного, записал видео с извинениями
Житель Башкирии, который избил бездомного мужчину в Мелеузе, записал видео с извинениями. Ролик появился в городских пабликах.
На записи мужчина признается, что был нетрезв и украл флаг военной разведки с местного мемориала. С этим стягом наперевес он набросился на бездомного и жестоко избил его ногами и руками на глазах у школьников, сопровождая удары криками "За разведку!".
- Хочу извиниться перед военными разведчиками города Мелеуз. Простите, пожалуйста, что я сделал глупость, - повинился мужчина на видео.
Люди с камерой заставили его извиниться также перед избитым бомжом и всеми горожанами, которых он своим поступком опозорил.
Напомним, шокирующая видеозапись, где нетрезвый молодой человек избивает мужчину, вызвала негодование среди местных жителей. Горожане объявили настоящую охоту за "героем" ролика и уже спустя день отыскали его.
"Разведчик" из Башкирии извинился за избиение бездомного.Видео: Подслушано МелеузАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU