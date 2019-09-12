«Разведчик» из Башкирии, избивший бездомного, записал видео с извинениями

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-12T20:34:04+03:00

Мужчина признался, что был в тот день пьян

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Житель Башкирии, который избил бездомного мужчину в Мелеузе, записал видео с извинениями. Ролик появился в городских пабликах.

На записи мужчина признается, что был нетрезв и украл флаг военной разведки с местного мемориала. С этим стягом наперевес он набросился на бездомного и жестоко избил его ногами и руками на глазах у школьников, сопровождая удары криками "За разведку!".

- Хочу извиниться перед военными разведчиками города Мелеуз. Простите, пожалуйста, что я сделал глупость, - повинился мужчина на видео.

Люди с камерой заставили его извиниться также перед избитым бомжом и всеми горожанами, которых он своим поступком опозорил.

Напомним, шокирующая видеозапись, где нетрезвый молодой человек избивает мужчину, вызвала негодование среди местных жителей. Горожане объявили настоящую охоту за "героем" ролика и уже спустя день отыскали его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="132" height="240" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/731765" frameborder="0"></iframe> "Разведчик" из Башкирии извинился за избиение бездомного.Видео: Подслушано МелеузАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU