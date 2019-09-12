В ГИБДД Уфы произошли кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-12T19:44:37+03:00

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В Отделе ГИБДД по Уфе произошли кадровые изменения. Капитан полиции Ильдар Саттаров отныне будет возглавлять отделение технического надзора Отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по республике.

Как сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе, Саттаров начинал карьерный путь в качестве инспектора ДПС в Уфе и Шаранском районе, где позже стал главой отделения ГИБДД. До перевода в Уфу руководил ГИБДД в Октябрьском.

ИСТОЧНИК KP.RU