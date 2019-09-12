В ГИБДД Уфы произошли кадровые перестановки
Бывший глава отделения в Шаранском районе переведен в главк
Фото: ОГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:
В Отделе ГИБДД по Уфе произошли кадровые изменения. Капитан полиции Ильдар Саттаров отныне будет возглавлять отделение технического надзора Отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по республике.
Как сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе, Саттаров начинал карьерный путь в качестве инспектора ДПС в Уфе и Шаранском районе, где позже стал главой отделения ГИБДД. До перевода в Уфу руководил ГИБДД в Октябрьском.
ИСТОЧНИК KP.RU