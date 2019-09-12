Хабиров поручил «немедленно уволить» главу минобра Башкирии, если у детей-инвалидов попросят справку
Сегодня, 12 сентября, врио главы Башкирии провел выездной «Обрчас», на котором жестко отчитал исполняющего обязанности министра образования республики Айбулата Хажина.
Заседание состоялось на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Самую чувствительную тему подняла начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Речь идет о бесплатном школьном питании для детей-инвалидов.
Дело в том, что у детей с ограниченными возможностями для обеспечения бесплатным питанием требовали справки о прохождении психолого-медико-психологической комиссии. На прохождение ПКМК образовалась огромная очередь, и сейчас на прием записаться можно только на ноябрь. До этого времени школьники с инвалидностью не смогут получить бесплатное питание.
– Вы что творите? Зачем нужна эта справка? Что устанавливает эта комиссия? – разразился Радий Хабиров. – Неужели нельзя было принять решение или республиканский закон, что все дети-инвалиды имеют право на бесплатное питание? Вы хоть представляете, что такое мама ребёнка-инвалида? И вы предлагаете ей ходить на какую-то комиссию и добиваться бесплатного питания?
Руководитель региона поручил в ближайшее время навести порядок в данной сфере. Он отчитал и.о. вице-премьера правительства Ленара Иванова и исполняющего обязанности минобра Айбулата Хажина.
– Если я еще раз узнаю о том, что у ребёнка-инвалида требуют справку, буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии, – заявил врио главы Башкирии. – Одно заявление после сегодняшнего случая – немедленно уволить министра.
ИСТОЧНИК KP.RU