Хабиров поручил «немедленно уволить» главу минобра Башкирии, если у детей-инвалидов попросят справку

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-12T16:25:55+03:00

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Сегодня, 12 сентября, врио главы Башкирии провел выездной «Обрчас», на котором жестко отчитал исполняющего обязанности министра образования республики Айбулата Хажина.

Заседание состоялось на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Самую чувствительную тему подняла начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Речь идет о бесплатном школьном питании для детей-инвалидов.

Дело в том, что у детей с ограниченными возможностями для обеспечения бесплатным питанием требовали справки о прохождении психолого-медико-психологической комиссии. На прохождение ПКМК образовалась огромная очередь, и сейчас на прием записаться можно только на ноябрь. До этого времени школьники с инвалидностью не смогут получить бесплатное питание.

– Вы что творите? Зачем нужна эта справка? Что устанавливает эта комиссия? – разразился Радий Хабиров. – Неужели нельзя было принять решение или республиканский закон, что все дети-инвалиды имеют право на бесплатное питание? Вы хоть представляете, что такое мама ребёнка-инвалида? И вы предлагаете ей ходить на какую-то комиссию и добиваться бесплатного питания?

Руководитель региона поручил в ближайшее время навести порядок в данной сфере. Он отчитал и.о. вице-премьера правительства Ленара Иванова и исполняющего обязанности минобра Айбулата Хажина.

– Если я еще раз узнаю о том, что у ребёнка-инвалида требуют справку, буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии, – заявил врио главы Башкирии. – Одно заявление после сегодняшнего случая – немедленно уволить министра.

ИСТОЧНИК KP.RU