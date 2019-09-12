2019-09-12T15:46:50+03:00
Общество

В Башкирии обанкротились две компании молочного холдинга «Давлеканово»

Долги в обоих случаях составили 351 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Конкурсное производство открыто на шесть месяцевКонкурсное производство открыто на шесть месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Две компании молочного холдинга «Давлеканово» – ООО «ДМК-Оптрейд» и «ДМК-Логистиктрейд» – признаны несостоятельными арбитражным судом Башкирии. Долги обеих компаний составляют 351,75 млн рублей. Иски о банкротстве фирм от «Банка ДОМ.РФ» были приняты 11 сентября. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на материалы суда.

Временный управляющий Сергей Чулаков признал, что обе компании являются неплатежеспособными. Следов преднамеренного банкротства не найдено. Тем не менее замечены признаки вывода активов.

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев. Заседание суда по итогам процедуры банкротства пройдет 2 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабиров поручил «немедленно уволить» главу минобра Башкирии, если у детей-инвалидов попросят справку
Жители Башкирии сдали незаконное оружие на 1,8 млн рублей
На шаг ближе к профессии мечты: в Уфе детям-сиротам устроили экскурсию в клинику
«Она вышла из себя»: экс-дознавательница из Уфы намерена взыскать с обидчиков уже 300 млн рублей
«Нужны ли нам такие киоски?»: случай с отравлением шаурмой 15 человек прокомментировал мэр Уфы
Башкирию вновь ожидают заморозки
В одном из городов Башкирии сгорел жилой дом
Власти Башкирии предложат Госдуме оставить в регионах налоги на добычу некоторых ископаемых
«Покормили – через два часа кровь пошла»: в Уфе отец отравившихся шаурмой детей пытался разобраться с работниками бистро
Под Уфой по вине пьяного водителя в ДТП пострадала молодая девушка
Житель Башкирии сломал ребра своей матери – женщина скончалась от травматического шока
Skoda предлагает выгодные условия на покупку автомобилей в сентябре