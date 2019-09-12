В Башкирии обанкротились две компании молочного холдинга «Давлеканово»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-12T15:46:50+03:00

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Две компании молочного холдинга «Давлеканово» – ООО «ДМК-Оптрейд» и «ДМК-Логистиктрейд» – признаны несостоятельными арбитражным судом Башкирии. Долги обеих компаний составляют 351,75 млн рублей. Иски о банкротстве фирм от «Банка ДОМ.РФ» были приняты 11 сентября. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на материалы суда.

Временный управляющий Сергей Чулаков признал, что обе компании являются неплатежеспособными. Следов преднамеренного банкротства не найдено. Тем не менее замечены признаки вывода активов.

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев. Заседание суда по итогам процедуры банкротства пройдет 2 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU