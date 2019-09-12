Жители Башкирии сдали незаконное оружие на 1,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-12T15:22:28+03:00

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В пресс-службе Росгвардии по Башкирии сообщили о предварительных итогах ежегодной профилактической операции «Сдай ружье». Суть программы заключается в том, что жители республики могут сдать любое оружие, хранящееся у них незаконно, и получить за это деньги. Каждый год на эти цели из республиканского бюджета выделяется 3,6 млн рублей. На данный момент население региона сдало вооружения на 1,8 млн – половину от закладываемой бюджетом суммы.

Замначальника регионального управления ведомства Александр Голуб рассказал, что граждане приносят пистолеты, порох, боеприпасы, гранатометы и гранаты настолько часто, что выделенные деньги к концу года расходуются полностью. Данная мера стала неплохим подспорьем для бюджета граждан. Так, например, мелеузовец сдал патронов на 117 тысяч рублей.

В региональном представительстве Росгвардии подчеркнули, что любой гражданин может избавиться от опасных предметов и получить деньги.

– Это можно сделать в любом отделе полиции или подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: написать заявление, предоставить свои паспортные данные и данные счета в банке, куда поступят причитающаяся сумма денежного вознаграждения, и подписать акт принятия, – пояснили в ведомстве.

Далее остается ждать. После проверки и оценки эксперты определят стоимость оружия, после чего будет оформлен акт о выплате. Вознаграждение выплачивается в течение двух месяцев. С расценками можно ознакомиться на сайте Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU