На шаг ближе к профессии мечты: в Уфе детям-сиротам устроили экскурсию в клинику

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-12T15:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках акции «Ради Добра» воспитанники детских домов N1 и N9, дети из приемных семьей, посетили с экскурсией клинику «ПроМедицина». Эти ребята в будущем мечтают получить медицинское образование. Освоить одну из самых важных и ответственных профессий. Сопровождала детей Уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.

В клинике для детей подготовили насыщенную программу. Они прошлись по отделениям, побывали в стационаре, пообщались со специалистами разного профиля и узнали о стандартах оказания медицинской помощи. Увидели, как работает самое современное медицинское оборудование, которое позволяет ставить точные диагнозы и выявлять серьезные заболевания на ранней стадии. Ребята пробовали ставить уколы на манекене, примеряли халаты и маски хирургов и даже посетили операционный блок. Все мероприятие было в формате квеста, ребята решали задачи, отвечали на вопросы и получали призы!

С большим интересом дети беседовали с врачами на тему здоровья. Ребята общались с врачом-урологом Расимом Шигаповым, а девочки с врачом-акушер-гинекологом Маргаритой Халимовой. Присоединилась к девочкам и Каринэ Хабирова. Она прослушала лекцию, после чего пожелала девочкам быть внимательными к себе, не боятся обращаться к специалистам.

«Сегодня ребята узнали что-то новое для себя, то, что на 100% пригодится им в жизни. Потому что эти знания об их собственном организме, о том, что с ними происходит, и как избежать многих ошибок и проблем в будущем. И даже для нас взрослых, которые слушали лекцию, были тоже какие-то новые и интересные моменты», - сообщают организаторы.

В конце мероприятия всем воспитанникам детских домов вручили полезные и приятные подарки от «ПроМедицины». Прощаясь с сотрудниками клиники, дети бурно делились впечатлениями. Одни укрепили в себе желание стать врачом, другие решили еще раз подумать, ведь нужно быть готовым ко всему и главное не боятся.

ИСТОЧНИК KP.RU