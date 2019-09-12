«Нужны ли нам такие киоски?»: случай с отравлением шаурмой 15 человек прокомментировал мэр Уфы
Мэр Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал инцидент с отравлением шаурмой 15 человек в общепите микрорайона Сипайлово. В своем посте в социальных сетях градоначальник не преминул напомнить об одной из своих первых инициатив на посту сити-менеджера. Речь идет о вагончиках с шаурмой, которые, по его мнению, «уродовали» внешний облик города.
– Тогда нас и критиковали, и были те, кто поддержал. Получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям, – заметил Мустафин. – Нам есть о чем подумать! Давайте вместе решим: нужны ли нам такие киоски с шаурмой?!
Напомним, вчера, 11 сентября, 15 уфимцев отравились после обеда в кафе «Шаурма Халяль». Среди пострадавших – пятеро детей и беременная женщина. Всех доставили в больницу с диагнозом «острый гастроэнтерит». Правоохранители возбудили уголовное дело, а пострадавшие намерены обратиться в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU