2019-09-12T14:23:08+03:00
Общество

«Нужны ли нам такие киоски?»: случай с отравлением шаурмой 15 человек прокомментировал мэр Уфы

Градоначальник также напомнил об одной из своих первых инициатив
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В настоящий момент кафе опечатаноВ настоящий момент кафе опечатаноФото: Анастасия ПИГУЛИНА
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал инцидент с отравлением шаурмой 15 человек в общепите микрорайона Сипайлово. В своем посте в социальных сетях градоначальник не преминул напомнить об одной из своих первых инициатив на посту сити-менеджера. Речь идет о вагончиках с шаурмой, которые, по его мнению, «уродовали» внешний облик города.

– Тогда нас и критиковали, и были те, кто поддержал. Получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям, – заметил Мустафин. – Нам есть о чем подумать! Давайте вместе решим: нужны ли нам такие киоски с шаурмой?!

Напомним, вчера, 11 сентября, 15 уфимцев отравились после обеда в кафе «Шаурма Халяль». Среди пострадавших – пятеро детей и беременная женщина. Всех доставили в больницу с диагнозом «острый гастроэнтерит». Правоохранители возбудили уголовное дело, а пострадавшие намерены обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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