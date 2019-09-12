2019-09-12T14:04:15+03:00
Общество

Башкирию вновь ожидают заморозки

Региональное МЧС предупредило жителей о минусовой температуре
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В некоторых районах Башкирии резко упадет температураВ некоторых районах Башкирии резко упадет температураФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В пресс-службе регионального МЧС предупредили жителей Башкирии о надвигающихся заморозках в воздухе и на поверхности почвы.

С 20:00 12 сентября до 20:00 13 сентября в республике не ожидается никаких осадков. Скорость ветра юго-западного управления не превысит семи метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +5, +10. В отдельных районах прогнозируются заморозки – до -2 градусов. Днем станет теплее, столбик термометра будет колебаться между 18 и 23 градусами.

Утром на республику опустится туман, в связи с чем ухудшится видимость на отдельных участках автодорог до 500 метров и менее.

В экстренном ведомстве рекомендует перед уходом из дома закрывать окна и балконные дверь, а также выключать все электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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