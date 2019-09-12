В одном из городов Башкирии сгорел жилой дом
Бревенчатое здание вспыхнуло, как спичка
фото: МЧС Башкирии
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Сегодня утром, 12 сентября, в городе Учалы загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Когда пожарные приехали к месту происшествия, здание уже полыхало открытым огнем. Сотрудники аварийного ведомства для тушения пожара подали два ствола РСК-50.
К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших, а вот бревенчатому дому, обшитому сайдингом, изрядно досталось. Уровень повреждение оценивается как «значительный».
В причинах и обстоятельствах пожара разберутся дознаватели МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU