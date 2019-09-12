2019-09-12T12:57:26+03:00
Общество

«Покормили – через два часа кровь пошла»: в Уфе отец отравившихся шаурмой детей пытался разобраться с работниками бистро

Всего в больницу после отравления попали 15 человек [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"фото: кадр сюжета "Вести-Башкортостан"
Изменить размер текста:

Житель Уфы, дети которого были среди тех, кто отравился шаурмой в уфимской забегаловке, попытался разобраться с работниками общепита. Свой диалог с продавцами отец мальчиков пяти и 10 лет записал на камеру телефона. Помимо этого, Бахтияру Джумаеву удалось снять на видео внутреннее убранство злополучного бистро.

На любительских кадрах видно, что мужчине на листок записывают телефон хозяина кафе. Мужчина в ходе записи вопрошает с негодованием: «Это что такое? Двое маленьких детей в реанимации!» Журналистам «Вести-Башкортостан» Бахтияр рассказал, что его мальчикам стало плохо буквально через два часа после того, как они съели одну на двоих шаурму.

– Покоромили — через два часа кровь пошла. Вызвали «скорую», повезли в больницу, сразу в реанимацию, — вспоминает Джумаев.

Ночью мужчина вернулся в бистро, чтобы призвать к ответу руководство торговой точки. Он увидел, что капуста для салата валялась на полу, а лепешки находятся в самом низу полки. Уфимец намерен обратиться в суд.

Напомним, в Уфе вчера 15 человек отравились после трапезы в бистро, которое находится в микрорайоне Сипайлово. С диагнозом пищевое отправление все были доставлены в клиническую больницу №4. Среди пострадавших пятеро детей. На месте работают правоохранители и Роспотребнадзор. Следователи возбудили уголовное дело.

Отец отравившихся в Уфе мальчиков хочет разобраться с бистро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Уфой по вине пьяного водителя в ДТП пострадала молодая девушка
Житель Башкирии сломал ребра своей матери – женщина скончалась от травматического шока
Skoda предлагает выгодные условия на покупку автомобилей в сентябре
Житель Башкирии не вернулся домой после похода в лес
В Салавате состоялась выездная конференция
Следком прокомментировал отравление шаурмой 15 человек в Уфе
В Уфе водитель сбил двухгодовалую девочку и скрылся с места происшествия
В уфимском микрорайоне Сипайлово создадут сквер
На трассе в Башкирии насмерть разбился мужчина
«Надеюсь, здесь никого не убили»: жители Башкирии наткнулись на свой аналог «перевала Дятлова»
«Пообещали надрать уши!»: пропавший житель Ленинградской области нашелся у бабушки в Башкирии
За проститутку из Уфы, обвинившую нигерийца в изнасиловании, вступились коллеги по цеху
Стало известно, где обедали уфимцы, которые отравились шаурмой
В Башкирии пропал без вести 35-летний Денис Хаяртдинов
Житель Башкирии трагически погиб в сотнях километров от дома
Жительницу Башкирии отправили за решетку за невыплату алиментов
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Башкирии женщина получила тяжелую травму, упав на бетонный пол
Житель Башкирии прятал наркотики от полиции под ковром
В Уфе не смогли выбрать подрядчика для капитального ремонта 103 домов
Первоклассник из Уфы откопал на берегу реки зуб мамонта
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 20-летняя девушка
Улицу в Уфе назовут в честь умершего вице-премьера Артура Ахметханова