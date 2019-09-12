«Покормили – через два часа кровь пошла»: в Уфе отец отравившихся шаурмой детей пытался разобраться с работниками бистро
Житель Уфы, дети которого были среди тех, кто отравился шаурмой в уфимской забегаловке, попытался разобраться с работниками общепита. Свой диалог с продавцами отец мальчиков пяти и 10 лет записал на камеру телефона. Помимо этого, Бахтияру Джумаеву удалось снять на видео внутреннее убранство злополучного бистро.
На любительских кадрах видно, что мужчине на листок записывают телефон хозяина кафе. Мужчина в ходе записи вопрошает с негодованием: «Это что такое? Двое маленьких детей в реанимации!» Журналистам «Вести-Башкортостан» Бахтияр рассказал, что его мальчикам стало плохо буквально через два часа после того, как они съели одну на двоих шаурму.
– Покоромили — через два часа кровь пошла. Вызвали «скорую», повезли в больницу, сразу в реанимацию, — вспоминает Джумаев.
Ночью мужчина вернулся в бистро, чтобы призвать к ответу руководство торговой точки. Он увидел, что капуста для салата валялась на полу, а лепешки находятся в самом низу полки. Уфимец намерен обратиться в суд.
Напомним, в Уфе вчера 15 человек отравились после трапезы в бистро, которое находится в микрорайоне Сипайлово. С диагнозом пищевое отправление все были доставлены в клиническую больницу №4. Среди пострадавших пятеро детей. На месте работают правоохранители и Роспотребнадзор. Следователи возбудили уголовное дело.
Отец отравившихся в Уфе мальчиков хочет разобраться с бистро.
ИСТОЧНИК KP.RU