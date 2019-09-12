«Покормили – через два часа кровь пошла»: в Уфе отец отравившихся шаурмой детей пытался разобраться с работниками бистро

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-12T12:57:26+03:00

Всего в больницу после отравления попали 15 человек [видео]

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Житель Уфы, дети которого были среди тех, кто отравился шаурмой в уфимской забегаловке, попытался разобраться с работниками общепита. Свой диалог с продавцами отец мальчиков пяти и 10 лет записал на камеру телефона. Помимо этого, Бахтияру Джумаеву удалось снять на видео внутреннее убранство злополучного бистро.

На любительских кадрах видно, что мужчине на листок записывают телефон хозяина кафе. Мужчина в ходе записи вопрошает с негодованием: «Это что такое? Двое маленьких детей в реанимации!» Журналистам «Вести-Башкортостан» Бахтияр рассказал, что его мальчикам стало плохо буквально через два часа после того, как они съели одну на двоих шаурму.

– Покоромили — через два часа кровь пошла. Вызвали «скорую», повезли в больницу, сразу в реанимацию, — вспоминает Джумаев.

Ночью мужчина вернулся в бистро, чтобы призвать к ответу руководство торговой точки. Он увидел, что капуста для салата валялась на полу, а лепешки находятся в самом низу полки. Уфимец намерен обратиться в суд.

Напомним, в Уфе вчера 15 человек отравились после трапезы в бистро, которое находится в микрорайоне Сипайлово. С диагнозом пищевое отправление все были доставлены в клиническую больницу №4. Среди пострадавших пятеро детей. На месте работают правоохранители и Роспотребнадзор. Следователи возбудили уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/731669" frameborder="0"></iframe> Отец отравившихся в Уфе мальчиков хочет разобраться с бистро.

ИСТОЧНИК KP.RU