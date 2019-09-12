2019-09-12T11:53:06+03:00
Происшествия

Под Уфой по вине пьяного водителя в ДТП пострадала молодая девушка

Пострадавшую доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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Накануне вечером в Уфимском районе Башкирии произошла встречная авария. По информации городской госавтоинспекции, 49-летний местный житель за рулем Nissan Qashqai во время движения по Нагаевскому шоссе врезался во встречную Ладу Приора. За рулем легковушки находилась 24-летняя девушка. В результате столкновения она получила различные травмы. Ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Дорожные полицейские проверили водителя, который управлял иностранным автомобилем, на алкотестере. Прибор показал, что мужчина был в нетрезвом состоянии. В отношении него составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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