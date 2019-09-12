В Уфе водитель сбил двухгодовалую девочку и скрылся с места происшествия

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-12T09:50:16+03:00

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В столице Башкирии водитель сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу, и скрылся с места ДТП.

Инцидент случился вчера днем, 11 сентября. По данным столичной ГИБДД, автомобилист ехал на неустановленной машине по местному проезду улицы Менделеева. В какой-то момент перед ним возникла молодая мама, которая сопровождала свою двухгодовалую дочку. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель совершил наезд на малышку и, не оказав никакой помощи, скрылся с места происшествия. Ребенка доставили в больницу с различными травмами. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

Городская госавтоинспекция объявила автомобилиста в розыск. Полицейские призывают всех, кто стал очевидцем ДТП или обладает какой-либо информацией о случившемся, позвонить по одному из номеров: 237-02-02, 237-84-80.

ИСТОЧНИК KP.RU