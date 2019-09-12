В уфимском микрорайоне Сипайлово создадут сквер

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-12T09:35:42+03:00

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров и мэр Уфы Ульфат Мустафин проинспектировали, как ведется благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов в столице республики.

Одним из контрольных пунктов рабочей поездки стал микрорайон Сипайлово, а именно – дворы и подъезды многоквартирных домов, которые расположены рядом со 130-й городской школой.

Территория около учебного заведения нуждается в благоустройстве в связи с тем, что под высаженными там деревьями стихийно паркуются автомобили. Осенью и весной это станет серьезной проблемой – образуется грязь. Радий Хабиров поручил на этом месте разбить сквер, проложить тротуары и поставить светильники и скамейки. Он дал соответствующее поручение Министерству ЖКХ и администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU