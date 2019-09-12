«Надеюсь, здесь никого не убили»: жители Башкирии наткнулись на свой аналог «перевала Дятлова»
Грибники из Башкирии обнаружили на Азапкиной поляне в Белорецком районе оставленные вещи, палатки и сумки. Один из очевидцев заснял случившееся на камеру телефона и выложил в социальных сетях. Автор предположил две возможные версии: или отдыхающие слишком беспечно относятся к природе, или их что-то вынудило в экстренном порядке покинуть поляну.
- Очень здесь жутко. Надеюсь, здесь никого не убили, - рассказывает очевидец.
Пользователи в комментариях тут же окрестили увиденное «Перевалом Дятлова 2», вспомнив печально известную историю. Кто-то отметил, что отдыхающие могли стать жертвой медведей, которые водятся в этом месте. Большинство же считает, что дело все-таки в недобросовестных людях, не потрудившихся за собой убрать. Однако почему они решили оставить хорошие, по словам автора поста, вещи, остается загадкой.
Перевал Дятлова в Башкирии // 12.09.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU