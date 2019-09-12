«Пообещали надрать уши!»: пропавший житель Ленинградской области нашелся у бабушки в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-12T08:06:34+03:00

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Пропавший в конце августа Ринат Канбеков из Ленинградской области нашелся в Башкирии.

Весьма странная история произошла с молодым мужчиной 25 августа. Парень отправился кататься на велосипеде по небольшому городу Мурино и пропал. Обеспокоенные родственники попытались самостоятельно отыскать Рината, но это им не удалось. Вскоре информацию о пропавшем передали полицейским и волонтерам.

К счастью, самые худшие предположения близких Рината не подтвердились. Оказалось, что мужчина попросту решил навестить бабушку, которая живет в Башкирии. Каким-то образом путешественник умудрился преодолеть около двух тысяч километров без документов, денег и связи.

Сестра Рината вместе с ее супругом пообещали «надрать уши» горе-путешественнику после того, как тот вернется домой.

ИСТОЧНИК KP.RU